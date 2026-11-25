В сети показали, как выглядела Припять в первые месяцы после аварии на ЧАЭС в 1986 году. Уникальные фото

На Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года произошла страшная техногенная авария, которая навсегда изменила мир. Благодаря работе фотографа Анатолия Расказова мы можем увидеть, как выглядел город Припять в первые месяцы после катастрофы – в конце весны – начале лета.

Архивные снимки опубликовали в сообществе "Chernobyl" в соцсети Facebook. В наши дни доступ в это место для гражданских запрещен.

Что известно

"Припять в 1986 году – фотографии Анатолия Расказова", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, эти снимки были сделаны в мае или летом 1986 года, вскоре после катастрофы в Чернобыле и эвакуации населения города.

Припять. 1986 год. Первые ме... Источник: facebook.com/ChernobyltheZone Развернуть

Припять. 1986 год. Первые ме... Источник: facebook.com/ChernobyltheZone Развернуть

Припять. 1986 год. Первые ме... Источник: facebook.com/ChernobyltheZone Развернуть

Припять. 1986 год. Первые ме... Источник: facebook.com/ChernobyltheZone Развернуть

Можно увидеть, каким был город, который еще недавно был наполнен жизнью. Среди прочего, фотограф сделал снимки известных мест, в частности дворец культуры "Энергетик", обзорное "чертово" колесо, центральные улицы Припяти и другие.

Припять. 1986 год. Первые ме... Источник: facebook.com/ChernobyltheZone Развернуть

Припять. 1986 год. Первые ме... Источник: facebook.com/ChernobyltheZone Развернуть

Припять. 1986 год. Первые ме... Источник: facebook.com/ChernobyltheZone Развернуть

Припять. 1986 год. Первые ме... Источник: facebook.com/ChernobyltheZone Развернуть

Припять. 1986 год. Первые ме... Источник: facebook.com/ChernobyltheZone Развернуть

Припять. 1986 год. Первые ме... Источник: facebook.com/ChernobyltheZone Развернуть

Припять. 1986 год. Первые ме... Источник: facebook.com/ChernobyltheZone Развернуть

Анатолий Иванович Расказов (16 января 1941 – 17 февраля 2010) – бывший штатный фотограф, иллюстратор, декоратор, оформитель ландшафта на ЧАЭС. По поручению руководства документировал с земли и вертолета масштабы разрушения 4-го энергоблока после аварии. Его авторству принадлежит большое количество исторических снимков Припяти и ЧАЭС до аварии.

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