В сети показали, как выглядела одна из самых известных исторических местностей Киева в 1888 году. Панорамное фото

Аскольдова могила – одна из самых известных исторических местностей и урочище в Киеве. Благодаря старинной фотографии мы можем увидеть, как она выглядела в 1888 году.

Фотографии и историю опубликовали в сообществе "Жажда: в Киеве интересно" в соцсети Facebook. В наши дни эта локация выглядит иначе.

Что известно

"Киев, 1888 год. Аскольдова могила и мост, которого больше нет. Перед нами – необычная панорама Киева конца XIX века. На переднем плане – склоны Аскольдовой могилы, справа – церковь Святого Николая, а вдали через Днепр перекинут Николаевский цепной мост", – говорится в сообщении.

Киев, 1888 год. Аскольдова м... Источник: Спрага: у Києві цікаво Развернуть

Как отметили в сообществе, Аскольдова могила тогда была не парком, а одним из самых известных киевских некрополей. Здесь находили последний покой представители военной, научной, культурной и общественной элиты. Всего на кладбище было около двух тысяч захоронений.

На переднем плане фото – храм Святого Николая, построенный в 1809-1810 годах по проекту выдающегося киевского архитектора Андрея Меленского. Стоит добавить, что Аскольдова могила пережила драматические времена. В 1935 году исторический некрополь уничтожили, территорию превратили в парк, а церковь перестроили в парковый павильон. Первоначальный вид храму вернули лишь в 1997–1998 годах.

Аскольдова могила. Источник: Википедия

На фотографии также можно увидеть Цепной мост. Он был первым капитальным постоянным мостом через Днепр в Киеве. До этого переправа на левый берег зависела от паромов и наплавных мостов. Сооружение было настолько выдающимся для своего времени, что его точную серебряную копию в 1854 году представили на Всемирной выставке в Лондоне.

Цепной мост. Источник: Википедия

"Внимательно посмотрите на эту фотографию. Здесь еще нет ни современного моста Метро, ни привычных нам левобережных городских пейзажей. Зато есть уже исчезнувший Киев – с его некрополями, инженерными чудесами и неповторимыми видами", – резюмировали в сообществе.

Как сообщал OBOZ.UA, первые фотографии Киева сделал известный британский фотограф-энтузиаст Роджер Фентон. Благодаря им мы можем увидеть, как выглядела столица Украины в 1852 году.