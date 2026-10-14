В сети показали, как выглядела одна из старейших площадей Киева в 1870-х годах. Архивная фотография

Старые фотографии позволяют увидеть столицу Украины, которой, к сожалению, уже нет. В частности, как выглядела в 1870-х годах одна из старейших площадей Киева — Почтовая.

Снимок опубликовали в сообществе "Исторический Киев / Historical Kyiv" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем иначе.

Что известно

"1870-е годы. Почтовая площадь. Внизу — нынешняя Набережная, сверху — Владимирский спуск", — говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, в те далекие времена здесь причаливали баржи, корабли, паромы и лодки с товарами, которые после разгрузки распределялись по городу.

1870-е годы. Почтовая площадь. Источник: Исторический Киев

Стоит добавить, что само фото подписано как "Вид на Царский сад с Подола" — речь идет о нынешнем Крещатом парке, расположенном недалеко от Европейской площади, на склонах Днепра, вдоль Владимирского спуска

Почтовая площадь — одна из древнейших площадей Киева. Археологические исследования показали, что торговые поселения существовали здесь еще в IV веке. Во времена Киевской Руси, вероятно, на ней располагался один из восьми киевских торговых рынков, упоминаемых в летописях.

Почтовая площадь, октябрь 2021 года. Источник: Википедия

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь — одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть её небольшой, замусоренной и зажатой в бетонном русле, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в котором предлагалось сделать её судоходной.