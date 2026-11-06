В сети показали красоту Киева начала 1950-х годов на снимках Бориса Игнатовича. Фото

Одни из лучших снимков Киева начала 1950-х годов сделаны мастером документальной фотографии Борисом Игнатовичем. Благодаря его работе мы можем увидеть невероятную красоту столицы Украины, восстановленной после Второй мировой войны.

Снимки опубликовали в сообществе "Исторический Киев / Historical Kyiv" в соцсети Facebook. В наши дни некоторые локации выглядят иначе.

Что известно

"Год 1953-й. Открытки с фотографиями талантливого фотографа Игнатовича Бориса. Каждое фото очень хорошо передает красоту нашего города", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть и узнать известные места Киева, в частности, Софийскую и Европейскую площади, Крещатик и другие локации.

Год 1953-й. Киев на фотограф... Источник: Historical Kyiv Развернуть

1953 год. Киев на фотография... Источник: Historical Kyiv Развернуть

1953 год. Киев на фотография... Источник: Historical Kyiv Развернуть

1953 год. Киев на фотография... Источник: Historical Kyiv Развернуть

Год 1953-й. Киев на фотограф... Источник: Historical Kyiv Развернуть

Год 1953-й. Киев на фотограф... Источник: Historical Kyiv Развернуть

Год 1953-й. Киев на фотограф... Источник: Historical Kyiv Развернуть

Год 1953-й. Киев на фотограф... Источник: Historical Kyiv Развернуть

1953 год. Киев на фотография... Источник: Historical Kyiv Развернуть

1953 год. Киев на фотография... Источник: Historical Kyiv Развернуть

Борис Всеволодович Игнатович – белорусско-украинский советский фотограф, мастер документальной фотографии. Один из наиболее значительных художников и "формалистов" своего времени.

Немного истории столицы

Майдан Незалежности в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, созданное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и Филармония, которая здесь расположена, – обязательные места для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь – одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть ее небольшой, замусоренной и заключенной в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, согласно которому ее предлагалось сделать судоходной.