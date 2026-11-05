В Киеве временно останавливали движение поездов на "красной" ветке метро: что произошло

В Киеве в четверг, 5 ноября, останавливали движение поездов на "красной" линии метрополитена. Это было сделано из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Другие ветки метро работали в обычном режиме.

Что известно

"Изменения в работе метрополитена. Движение поездов на "красной" линии временно приостановлено из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что "синяя" и "зеленая" линии работают в обычном режиме. О возобновлении работы сообщат дополнительно.

В 13:01 в КГГА сообщили, что движение поездов на "красной" линии метро возобновлено. Интервал – 9 минут.

В то же время из-за резкого колебания напряжения от внешних источников питания на линиях метрополитена возможно временное прекращение движения или увеличение интервалов между поездами. После стабилизации работы системы внешнего электроснабжения движение поездов будет восстанавливаться.

Напомним, в Киеве с вечера 3 ноября временно прекратят движение трамваев и троллейбусов из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов. На отдельных направлениях вместо электротранспорта будут курсировать автобусы, которые должны помочь пассажирам сохранить транспортное сообщение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве специалисты стабилизировали ситуацию после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. В частности, водоснабжение удалось восстановить благодаря резервному питанию.