В Киеве остановили движение метро на части "зеленой" линии из-за атаки РФ: как курсируют поезда
В Киеве остановили движение...
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Ночью 17 ноября российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. Вследствие атаки движение поездов метро на "зеленой" частично приостановлено.
Движение транспорта парализовано между станциями Осокорки – Красный хутор. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Что известно о повреждениях
По информации столичной администрации, врезультате очередного ночного обстрела столицы повреждена наземная инфраструктура метрополитена. Поезда курсируют подземным участком между станциями "Сырец" – "Выдубичи".
О дальнейших изменениях в работе метрополитена и возобновлении движения между станциями "Осокорки" – "Красный хутор" будет сообщено дополнительно. Также в КГГА напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги все подземные станции работают как укрытие.
Очердная ночь террора
Воздушные силы ВСУ сообщали о нескольких волнах ракетных ударов по Киеву. По предварительной информации, оккупанты применяли баллистические ракеты "Искандер-М".
Мониторинговые каналы сообщали, что целью атаки были мосты через реку Днепр. Около 23:45 мэр Киева Виталий Кличко сообщал об ударах по Южному и Северному мостах.
Россияне продолжают терроризировать Киев.
Источник: Скриншот
Напомним, вечером 16 ноября российские войска массированно атаковали Украину баллистическими ракетами. Мощные взрывы прогремели в Запорожье, Днепре, Павлограде, Киеве, Черкассах/Смеле, Умани и Харькове.
Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 16 ноября, российские оккупанты несколько раз обстреляли Днепр. Вследствие атак погибли два человека, еще 18 получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также в городе повреждены жилые дома, загорелись автомобили.
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