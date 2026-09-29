В Киеве обезвредили боевые части двух баллистических ракет: вес каждого заряда составляет около полутонны. Фото и видео

В Киеве саперы обезвредили неразорвавшиеся боевые части двух баллистических ракет, обнаруженных в Соломенском районе. Вес каждого боевого заряда – около полутонны.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Жителей района призвали не трогать подозрительные предметы и немедленно вызывать специальные службы.

Что известно

"После ночной вражеской атаки на столицу в Соломенском районе взрывотехники киевской полиции обезвредили боевые части двух баллистических ракет. Обе упали в непосредственной близости от жилых домов", – говорится в сообщении.

Сапери знешкодили бойові час... Источник: Поліція Києва Развернуть

Сапери знешкодили бойові час... Источник: Поліція Києва Развернуть

В полиции подчеркнули, что вес каждого боевого заряда составляет около полутонны. Полицейские-взрывотехники обезвредили боевые части.

Сапери знешкодили бойові час... Источник: Поліція Києва Развернуть

Сапери знешкодили бойові час... Источник: Поліція Києва Развернуть

В дальнейшем с помощью специальной техники эти фрагменты будут вывезены для последующей утилизации на специальный полигон.

Что предшествовало

В ночь на вторник, 29 сентября, российские войскаустроили очередную ракетную атаку на Киев. Враг нанес удар по столице баллистическими ракетами, раздалась серия взрывов. В результате утренней российской атаки пострадал 1 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в течение 28 сентября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть пострадавшие, были повреждены 22 объекта.