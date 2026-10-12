В Киеве изменили маршруты поездов метро и автобусов из-за перекрытия Южного моста: все подробности

В Киеве в понедельник, 12 октября, временно изменили схему движения поездов метро из-за перекрытия движения на Южном мосту. То же самое касается и автобусных маршрутов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. О возобновлении движения в обычном режиме сообщим дополнительно.

Что известно

"В Киеве временно изменили движение поездов метро и автобусов из-за перекрытия движения на Южном мосту", — говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что поезда "зеленой" линии метро курсируют на отдельных участках:

между станциями "Сырец" – "Выдубичи";

между станциями "Осокорки" – "Червоный хутор".

Автобусы №№ 22, 91 временно курсируют через Дарницкий мост.

Впоследствии в КГГА сообщили, что поезда метро возобновили движение по "зеленой" линии в обычном режиме. Автобусы №№ 22, 91 курсируют с учетом ограничений во время воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве столичная подземка во время воздушной тревоги работает как укрытие – в эти моменты на платформах находится много людей. Ради их безопасности, когда опасность сохраняется в течение длительного времени, изменяется движение поездов на "красной" линии метро.