"Зеленая" линия метро в Киеве будет работать по-новому: что изменилось

В Киеве изменили режим работы метрополитена на "зеленой" линии. Отныне в часы пик поезда будут курсировать по специальному расписанию.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Пассажиров призвали учитывать временные изменения при планировании поездок.

Что известно

Так, в часы пик поезда "зеленой" линии метро курсируют по специальному графику. Ориентировочно с 7:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 движение поездов регулируют диспетчеры.

Это связано с ограничениями на Южном мосту, где одновременно может находиться только один поезд метро. Поэтому поезда поочередно совершают разворот на станциях "Выдубичи" и "Осокорки".

В КГГА добавили, что в межпиковое время метро работает по обычному графику.

Как известно, в Киеве пересмотрели алгоритм движения на "зеленой" ветке метрополитена во время тревоги. При "желтом" уровне угрозы на наземном участке будут курсировать поезда, которые будут перевозить пассажиров между правым и левым берегами Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве нет возможности организовать движение поездов по "красной" линии метро во время "желтого" уровня воздушной угрозы. Это, в частности, продиктовано обеспечением безопасности пассажиров.