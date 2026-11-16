В Киеве зафиксировали резкий рост числа заболевших гриппом, ОРВИ и COVID-19

В Киеве за 46-ю неделю 2026 года зарегистрировано более 7,3 тысячи новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Количество заболевших по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 10,3%.

Об этом сообщили в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава", передает пресс-служба КГГА. Вакцинация остается самым эффективным способом защиты.

Ситуация с заболеваемостью

"В столице за 46-ю неделю зарегистрировали 7 316 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в частности COVID-19. Недельный показатель составил 247,8, что на 54,7% ниже среднего уровня интенсивности. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 10,3% за счет детского и взрослого населения. Заболели 3 822 ребенка и 3 494 взрослых", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГГА, также выросла заболеваемость среди школьников – на 20,2% (всего 1 971 случай).

По сравнению с предыдущей неделей выявили и большее количество случаев COVID-19 – заболел 21 человек, из которых 6 детей. Из них госпитализировали 7 человек. Из которых 3 детей до 17 лет.

В целом уровень госпитализации снизился: 54 человека, в том числе 28 детей до 17 лет. В отделении реанимации и интенсивной терапии больных не было. С начала эпидемического сезона летальных случаев от осложнений не зарегистрировано.

Как сообщал OBOZ.UA, после перенесенного COVID-19 в организме человека могут активизироваться "спящие" вирусы. Исследование, недавно опубликованное в журнале Nature, свидетельствует, что у печально известного постковида появилась очередная проблема.