В Киеве восстановили движение троллейбусов и трамваев: сколько маршрутов работает

В Киеве, по состоянию на вторник, 17 ноября, возобновили движение общественного электротранспорта. В городе, в частности, работают 39 троллейбусных маршрутов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Автобусы и троллейбусы не работали с 3 ноября вследствие вражеских атак на энергетическую инфраструктуру.

Что известно

"В столице возобновили движение электротранспорта. Трамваи и троллейбусы вышли на свои постоянные маршруты. Автобусы, дублировавшие движение электротранспорта, не курсируют", – говорится в сообщении.

По словам мэра, сейчас в городе работают 39 троллейбусных маршрутов (5 не на линии из-за обстрела), 17 трамвайных и 102 автобусных маршрута. Кроме того, продолжают курсировать и временные автобусы между правым и левым берегами города, чтобы усилить работу метрополитена.

"КП "Киевпастранс" оперативно реагирует на изменение ситуации в столице и при необходимости корректирует работу маршрутной сети с учетом пассажиропотока на отдельных направлениях",

Напомним, в Киеве с вечера 3 ноября временно прекратили движение трамваев и троллейбусов из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов. Тогда было принято решение, что на отдельных направлениях вместо электротранспорта будут курсировать автобусы, которые должны помочь пассажирам сохранить транспортное сообщение.

Постепенно восстанавливать движение электротранспорта в Киеве начали в понедельник, 16 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 16 ноября, было принято решение об обновлении правил движения транспорта по мосту Патона. Они касаются работы реверсивной полосы.