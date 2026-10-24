В Киеве восстановили движение метро между "Выдубичами" и "Славутичем": как оно работает во время тревоги

В Киеве в субботу, 24 октября, возобновили движение поездов между станциями метро "Выдубичи" и "Славутич". Сейчас "зеленая" линия работает в обычном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Инфраструктура метро подверглась атаке врага в ночь на 22 октября.

Что известно

"Движение поездов между станциями метро "Выдубичи" и "Славутич" восстановлено. Специалисты метрополитена выполнили все необходимые работы по ликвидации последствий вражеского обстрела. "Зеленая" линия работает в обычном режиме", – говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что поезда метро во время желтого уровня угрозы курсируют по наземному участку "зеленой" линии, а во время красного уровня угрозы движение метро по Южному мосту приостанавливается.

Что предшествовало

Россия в ночь на 22 октября снова нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки временно ограничили работу "зеленой" линии метро и Южного моста, образовался транспортный коллапс.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 23 октября, возобновили работу станции метро "Черниговская". Для пассажиров будет доступен вестибюль № 1 – выход в направлении станции "Дарница".