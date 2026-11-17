В Киеве временно перекрыто движение по Северному и Южному мосту: как курсирует общественный транспорт

Ночью 17 ноября российские войска нанесли ракетные удары по Северному и Южному мосту в Киеве. В результате обстрела движение транспорта по обеим переправам временно перекрыто.

Большая часть общественно транспорта направлена через Подольский и Дарницкий мостовой переход. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Что известно о последствиях атаки

Воздушные силы ВСУ сообщали о нескольких волнах ракетных ударов по Киеву. По предварительной информации, оккупанты применяли баллистические ракеты "Искандер-М".

Мониторинговые каналы сообщали, что целью атаки были мосты через реку Днепр. Около 23:45 мэр Киева Виталий Кличко сообщал об ударах по Южному и Северному мостах.

Ситуация с транспортом

По состоянию на утро 17 ноября через Подольский мостовой переход направлены такие маршруты:

автобусы № 21, 73 и 101 до станции метро "Контрактовая площадь" (ул. Нижний Вал);

автобус №31-ТР курсирует через ул. Глубочицкую до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусы № 30 и 31 от станции метро "Лукьяновская" и Кадетской рощи до станции метро "Почайна";

троллейбус № 44 курсирует по маршруту "ул. Северная – ул. Архипенко";

Кроме того, на маршруте №50 увеличено количество троллейбусов. Через Дарницкий мост курсируют автобусы №22 и 91. Также в столичной администрации заявили, что на маршруте №22-ТР увеличено количество автобусов.

Ракеты снова ударили по мостам. Источник: Скриншот

Напомним, вследствие атаки на Киев движение поездов метро на "зеленой" частично приостановлено. Движение транспорта парализовано между станциями Осокорки – Красный хутор.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 16 ноября российские войска массированно атаковали Украину баллистическими ракетами. Мощные взрывы прогремели в Запорожье, Днепре, Павлограде, Киеве, Черкассах/Смеле, Умани и Харькове.