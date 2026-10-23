В Киеве временно частично перекроют движение по Южному мосту: что известно

В Киеве в пятницу, 23 октября, временно перекроют движение по Южному мосту с правого на левый берег. Это необходимо для проведения ремонта, чтобы ускорить восстановление движения поездов на "зеленой" линии метро.

Об этом предупредили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Водителей и пассажиров призвали учитывать временные изменения при планировании поездок.

Что известно

"Сегодня, ориентировочно с 12:00 до 15:00, временно перекроют движение по Южному мосту с правого на левый берег", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, это необходимо для проведения ремонта, чтобы ускорить восстановление движения поездов на "зеленой" линии метро. На время проведения работ автобусы № 22 и № 91 будут курсировать через Дарницкий мост.

О восстановлении движения транспорта в обычном режиме сообщат дополнительно.

Напомним, в Киеве в пятницу, 23 октября, организовывали дополнительные рейсы городской электрички из-за ограничений в работе метро на Южном мосту. Сейчас часть "зеленой" ветки не работает из-за российской атаки накануне.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российской атаки в ночь на 22 октября временно ограничена работа "зеленой" линии метро и Южного моста. На дорогах города образовался транспортный коллапс.