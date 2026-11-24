В Киеве и области выпал снег: когда температура опустится до -12°С

В Киеве в ночь на 24 ноября выпал снег

В Киеве в ночь на 24 ноября выпал снег. К сожалению, из-за "плюсовой" температуры он долго не продержался и уже начал таять.

Об этом сообщили пользователи социальных сетей. До начала зимы осталась неделя.

Что известно

"Пока столица спала, улицы и автомобили припорошило снегом. Киевляне уже делятся первыми зимними кадрами в соцсетях", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть ночной снегопад. Стоит добавить, что из-за "плюсовой" температуры воздуха он быстро тает.

В Киеве в ночь на 24 ноября выпал снег

Отметим, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 24 – 28 ноября в Киевской области и в столице стоит ожидать еще мягкую для этого времени года погоду, но уже переходную к зимней. 24 ноября циклон из Одесской области будет перемещаться в северо-восточном направлении и огибать наш столичный регион с южной стороны. В Киевской области это обусловит небольшой снег – на больший стоит рассчитывать днем 24 и ночью 25 ноября.

В дальнейшем давление будет стремительно расти, поскольку с северных направлений будет поступать холодный воздух. Существенных осадков не прогнозируют, хотя местами может идти снег.

Прогноз погоды в Киеве на следующие 5 суток. Источник: Укргидрометцентр

"Облачное небо ночью защитит воздух от более сильного охлаждения, однако при прояснениях ночью минимальная температура будет опускаться все ниже (по области 28 ноября – до 5-10°С мороза)", – добавили синоптики.

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