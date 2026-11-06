В Киеве и области выпал первый снег: в сети показали видео

Вечером 6 ноября первый снег выпал в Киеве и Киевской области. Интенсивные осадки наблюдались, в частности, в Бориспольском районе, где мокрый снег покрыл автомобили, гаражи и дороги.

Видео оттуда опубликовал местный Telegram-паблик "Киевский Движ". На кадрах, опубликованных около 19:00, виден сильный снегопад.

На видео автомобили и гаражи покрываются снегом. Он не тает, а остается на поверхностях слоем толщиной примерно 1–2 см. За кадром слышно, как человек, снимающий видео, удивляется такому снегопаду в ноябре.

Снегопад зафиксировали и в Киеве. В местных Telegram-пабликах появились видео, на которых видно, что осадки в столице были слабее, чем в Бориспольском районе Киевской области. При этом снег не таял и оставался лежать на асфальте.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в субботу, 7 ноября, ночью в Киевской области местами ожидается небольшой снег. Местами возможна гололедица, тогда как днем осадков не прогнозируют.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +2 до -3 °C, а днем составит 0–5 °C тепла. В столице ночные показатели достигнут +0...+2 °C, дневные – +3...+5 °C. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Также мы писали о том, что зимняя погода уже царит в Карпатах. Утром 5 ноября на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали 9 градусов мороза. На вершине было ясно, дул северный ветер со скоростью 4 м/с.