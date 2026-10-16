В Киеве начался отопительный сезон: где первыми появится тепло

В Киеве в пятницу, 16 октября, официально начался отопительный сезон. В первую очередь тепло поступит в учреждения социальной сферы.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Город провел все необходимые для этого работы.

Что известно

"С сегодняшнего дня, 16 октября, в экстремальных условиях из-за постоянных обстрелов, но мы начинаем отопительный сезон. Сначала, как обычно, – для учреждений социальной сферы (в частности, в больницах, школах, детских садах). Пока, кроме части Днепровского и Дарницкого районов, не значительных повреждений недавно не претерпел энергообъект. Работы по восстановлению там продолжаются", — говорится в сообщении.

Мэр добавил, что подключение учреждений социальной сферы к отоплению будет происходить по индивидуальным заявкам их руководителей.

Напомним, украинцы могут получить жилищную субсидию на покупку дров. Максимальный размер выплаты — 9 205 грн, чего должно хватить на 2 тонны топлива. Впрочем, право на такую помощь имеют не все – субсидия предназначена только для тех, чей доход не покрывает расходы на отопление.

Как сообщал OBOZ.UA, жильцам многоквартирных домов в Украине рекомендуют до зимы проверить системы отопления, обеспечить резервное питание циркуляционных насосов, утеплить общие помещения и обратить внимание на пустующие квартиры, где во время морозов могут замерзнуть трубы.