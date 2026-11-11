В Киеве работник автомойки угнал два автомобиля клиентов, подрался с водителем и разбил Mercedess, убегая от полиции. Подробности и фото
Нарушителем оказался работник автомойки
В Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, угнал два легковых автомобиля. Нетрезвый работник автомойки устроил ночные приключения на автомобилях клиентов, чтобы купить алкоголь – одну из машин он разбил.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.
Что известно
По словам правоохранителей, на днях около 2:00 им поступил вызов о драке на улице Миропольской. Патрульные, прибывшие на место происшествия, обнаружили только брошенный автомобиль KIA.
Было установлено, что пьяный работник автомойки взял легковой автомобиль, принадлежащий клиенту, чтобы съездить в магазин за алкоголем. На обратном пути машина заглохла, и мужчина попросил помощи у проезжавшего водителя. Однако разговор быстро перерос в драку, после чего водитель вызвал правоохранителей и поехал домой.
Пьяный работник автомойки ка...
Источник: Полиция Киева
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Не сумев завести KIA, злоумышленник пешком вернулся на работу, взял ключи от чужого Mercedes-Benz и поехал "спасать" первую машину.
Пьяный работник автомойки вз...
Источник: Полиция Киева
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"Однако по дороге Mercedes без номерных знаков заметил экипаж патрульной полиции. Водитель игнорировал требования остановиться, поэтому правоохранители начали преследование. Убегая от погони, водитель не справился с управлением, врезался в препятствие и разбил машину", – уточнили в пресс-службе.
Мужчина разбил Mercedes клие...
Источник: Полиция Киева
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Подозреваемому грозит до 8 л...
Источник: Полиция Киева
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Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали подростка, который, по информации следствия, во время российской ракетной атаки угнал автомобиль. После этого 16-летний нарушитель совершил на нем ДТП и скрылся с места происшествия.
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