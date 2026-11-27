В Киеве начали устанавливать новогоднюю елку: присоединиться к работам может любой. Подробности и фото

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 27 ноября, на Софийской площади начали устанавливать новогоднюю елку. Присоединиться к монтажным работам могут все желающие.

Об этом сообщили СМИ со ссылкой на президента компании Folk Ukraine, которая организует новогодние мероприятия в столице, Игоря Добруцкого. Праздничное дерево будет высотой 18 метров.

Что известно

Так, 27 ноября на Софийской площади начали работы по установке главной новогодней елки страны. По словам Добруцкого, монтаж конструкции продлится три дня, а украсить елку планируют до 5 декабря. Помочь собрать около 3 тысяч хвойных веток приглашают всех желающих.

В Киеве начали устанавливать новогоднюю елку

"Волонтеров, я думаю, будет не менее 500. 27-го мы ждем всех, но не раньше 12:30–13:00", – добавил он.

Новогоднее дерево будет высотой 18 метров, а концепция оформления – "Свет внутри", декор сдержанный.

Зажечь елку планируют 6 декабря, в День святого Николая. Дополнительные локации и фотозоны рядом с елкой не планируют. Будет работать только одна палатка, где можно будет купить горячие напитки. Из-за сложной ситуации в энергосистеме елка будет работать автономно. Гирлянды, как и в прошлом году, будут светиться до 22:00.

Зажечь елку планируют 6 дека... Развернуть

Работы по монтажу продлятся несколько дней

Присоединиться к работам может любой желающий

Он добавил, что, как и последние 13 лет, в этом году главную елку страны установят в Киеве за счет меценатов.

Как сообщал OBOZ.UA, подготовка к рождественским и новогодним праздникам традиционно начинается с выбора стилистики для главного символа зимних торжеств. На Рождество 2026 года среди трендов елочного декора – бордовый с состаренным золотом, кремовый с шоколадным коричневым и темно-синий с серебром. Подробнее – в нашем материале.