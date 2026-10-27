В Киеве построят комбинированные водные переправы через Днепр: Кличко рассказал подробности

В Киеве реализуют проект строительства комбинированных водных переправ через реку Днепр и подъездных путей к ним. Деньги на это – 1 млрд грн – найдет и выделит город

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Также был рассмотрен вопрос обустройства укрытий.

Что известно

"Сегодня состоялся Совет обороны столицы. Среди рассмотренных вопросов, в частности, – реализация проекта строительства комбинированных водных переправ через реку Днепр и подъездных путей к ним. С этой инициативой, напомню, выступило государство. И правительство приняло соответствующее постановление", – говорится в сообщении.

Как уточнил Кличко, места размещения будет определять военное командование, а согласовывать, в частности, Киевская городская военная администрация. Город по рекомендации правительства найдет средства – 1 млрд грн на этот проект.

Кроме того, на Совете обороны Киева также было рассмотрен вопрос безопасности функционирования мостовых сооружений в столице с учетом обстрелов критической инфраструктуры, которые усиливает враг. В частности, специалисты профильных учреждений города разрабатывают дополнительные технические решения для сохранения конструкций мостовых переходов через реку Днепр.

Также, по словам мэра, во время заседания обсудили вопросы содержания, строительства и обустройства укрытий в столице, в частности – установки мобильных объектов гражданской защиты.

"Я еще раз подчеркнул, что в середине октября на коллегии КГГА поручил главам районов столицы определить приоритетность использования средств на обустройство укрытий. И не устраняться от вопроса установки мобильных укрытий. А также перераспределить средства в пределах бюджетов, выделенных районам", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, после очередного ракетного удара в ночь на 27 октября в Киеве было повреждена инфраструктура метрополитена. Однако благодаря усилиям специалистов удалось частично восстановить движение транспорта.