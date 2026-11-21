В Киеве обновили правила движения транспорта по Южному мосту: кто может ехать на левый берег

В Киеве в субботу, 21 ноября, обновили правила движения по Южному мосту. Отныне с правого на левый берег может ехать исключительно общественный транспорт.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. Водителям стоит учитывать эту информацию при планировании поездок.

Что известно

"Киев. Обновление правил движения транспорта по Южному мосту. С правого на левый берег движение разрешено исключительно общественному транспорту с соблюдением дистанции", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что с левого на правый берег продолжают ездить грузовики массой до 10 тонн, общественный транспорт массой до 18 тонн и легковые автомобили.

Как уточнили в пресс-службе КГГА, проезд в этом направлении организуют по улице Саперно-Слободской. Таким образом, автобусное сообщение по мосту обеспечат в обоих направлениях.

Движение восстанавливают после ограничений, введенных из-за повреждений моста в результате вражеских атак на столицу. С правого на левый берег будут курсировать автобусные маршруты 22, 22-ТЛ, 91.

Как работают мосты Киева по... Источник: КГГА Развернуть

Что известно

Российские захватчики в ночь на 20 ноября атаковали Киев баллистическими ракетами. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности и сообщали о движении ракет в направлении столицы. Приоритетными целями врага стали столичные мосты через Днепр, а также критическая инфраструктура, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве по состоянию на вторник, 17 ноября, возобновили движение общественного электротранспорта. Он не работал с 3 ноября из-за вражеских атак на энергетическую инфраструктуру.