В Киеве могут запустить бесплатные автобусы: Зеленский раскрыл детали Ставки

В Киеве разработаны алгоритмы работы общественного транспорта на случай значительного ухудшения ситуации из-за российских ударов. В частности, речь идет о бесплатном проезде в автобусах.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Власти прорабатывают все варианты помощи гражданам.

Что известно

"Провел Ставку. Были подробные доклады о ситуации в Киеве, возможных угрозах и вариантах реагирования. Докладывали военные и разведка, правительственные чиновники, мэр столицы. Первое: разработаны конкретные алгоритмы работы общественного транспорта и логистики в целом в Киеве на случай значительного ухудшения ситуации из-за российских ударов", – говорится в сообщении.

Кроме того, по словам президента, правительственные чиновники совместно с городской властью разрабатывают систему, которая позволит людям в Киеве гарантированно и бесплатно пользоваться определенными автобусными маршрутами в случае остановки работы других видов транспорта.

"Важно, чтобы у людей и предприятий в столице была возможность при любых обстоятельствах пользоваться транспортом, работать, учиться и максимально сохранять возможность оставаться в городе", – добавил Зеленский.

Как сообщает OBOZ.UA, в Киеве теперь можно отслеживать движение наземного общественного транспорта даже во время воздушных тревог. Увидеть это можно с помощью специальной карты.