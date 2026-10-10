В Киеве из-за отключения электроэнергии приостановили движение поездов метро и наземного транспорта: все подробности

В Киеве в субботу, 10 октября, из-за отключения электроэнергии в метрополитене временно приостановлено движение поездов. Кроме того, не работают эскалаторы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Пассажирам следует учесть эту информацию при планировании поездок.

Что известно

"Из-за отключения напряжения от внешних источников питания в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов. О возобновлении работы сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

Позже в КГГА сообщили, что из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта в Голосеевском районе, а также в части Соломенского, Шевченковского и Печерского районов Киева. О возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

В 13:53 в КГГА сообщили, что поезда метро возобновили движение на всех линиях столичного метрополитена с увеличенными интервалами. Время ожидания поездов на "красной" и "зеленой" линиях составляет ориентировочно 12-15 минут.

"Движение поездов на "синей" линии осуществляется по диспетчерскому регулированию. Время ожидания – более 15 мин. Увеличение интервалов между поездами связано с перебоями в электроснабжении от внешних источников питания", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в трех районах Киева из-за отключения света и перебоев в работе коммунальной инфраструктуры ГСЧС оперативно организовала работу пунктов устойчивости. Здесь горожане могут подзарядить гаджеты и получить доступ к Wi-Fi.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 10 октября введут графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59 и охватывать от одной до двух очередей. Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут применяться в течение всего суток.