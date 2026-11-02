В Киеве из-за отсутствия напряжения временно приостановлено движение части электротранспорта: что известно

Утром в понедельник, 2 ноября, в Киеве из-за перебоев с напряжением в энергосистеме временно остановили движение электротранспорта на отдельных маршрутах. В частности, не курсирует скоростной трамвай на Борщаговской линии, а также транспорт на ряде проспектов и улиц столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевпасстранс". О восстановлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта сообщат дополнительно.

Что известно

Так, по информации "Киевпасстранс", из-за перебоев с напряжением в энергосистеме временно не курсирует электротранспорт на Борщаговской линии скоростного трамвая.

Также движение приостановлено на проспектах Отрадном и Берестейском, улицах Гарматной, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Данила Щербаковского, Владимирской, Святошинской и Стеценко, а также возле станции метро "Шулявская".

"О восстановлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно", – подчеркнули в пресс-службе по состоянию на 07:43.

Сообщение. Источник: Скриншот

Уже в 08:13 в "Киевпасстранс" добавили, что из-за отсутствия электроснабжения в столице временно приостановлено движение фуникулера.

"Просим пассажиров учитывать изменения при планировании маршрутов", – говорится в сообщении.

Сообщение. Источник: Скриншот

Стоит отметить, что утром в Киеве и Киевской области по команде Укрэнерго введены экстренные отключения.

"Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют. В случае изменений будем информировать вас в нашем телеграм-канале", – сообщили в ДТЭК.

Как сообщал OBOZ.UA, в первый понедельник ноября в части областей Украины вынужденно будут действовать графики почасовых отключений света. Объем составит (для всех категорий потребителей) от 1,5 до 2,5 очередей. Графики ограничения мощности будут применяться с 06:00 до 23:59.