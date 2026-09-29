В Киеве с сегодняшнего дня, 29 сентября, объявлены временные ограничения в работе сервисов оплаты проезда. В связи с атаками страны-агрессора РФ на дата-центры специалисты будут проводить технические работы, которые начнутся уже в 22:00 сегодня вечером.

Работы продлятся "ориентировочно до первой половины 30 сентября". Об этом предупредила городская госадминистрация столицы.

В период проведения технических работ возможны временные перебои в работе отдельных цифровых сервисов, в частности тех, которые используются для оплаты проезда в общественном транспорте, предупреждают в КГГА.

По возможности киевлян просят отдавать предпочтение оплате проезда банковской картой (или заранее приобрести необходимое количество поездок).

"Поездки, приобретенные до начала технических работ, можно будет валидировать и в дальнейшем. Но поездки, приобретенные во время технических работ, временно не будут валидироваться. Они сохранятся и будут доступны для использования после возобновления работы сервисов", – предупредили городские власти.

Российские обстрелы

Напомним, что страна-террористка РФ в течение 28 сентября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть пострадавшие; также были повреждены 22 объекта.

А 29 сентября российские войска устроили очередную ракетную атаку на Киев. Враг нанес удар по столице баллистическими ракетами, помимо которых на город также летели "Цирконы". Прозвучала серия взрывов. В результате утренней российской атаки пострадал один человек.

В целом в Украине готовятся к возможным серьезным перебоям с интернетом из-за российских атак на дата-центры и другую критическую инфраструктуру, поэтому часть систем защищают физически, переносят в "облако" и за границу. В правительстве подчеркивают, что это подготовка к худшему сценарию, а не прогноз полного исчезновения интернета в стране.