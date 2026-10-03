В Киеве из-за перекрытия Северного моста образовались многокилометровые пробки. Видео

В Киеве утром в субботу, 3 октября, было перекрыто движение по Северному мосту после удара дрона по этому путепроводу. В результате на дорогах, в частности на проспектах Шухевича и Бандеры, образовались большие пробки.

Об этом сообщили в социальных сетях. Водителям лучше заранее планировать свои поездки.

Что известно

Так, в 6:57 мэр Виталий Кличко сообщил о попадании российского дрона в Северный мост. Впоследствии он проинформировал о перекрытии движения по путепроводу.

В Киеве из-за перекрытия Сев... Источник: Скриншот из видео Развернуть

В Киеве из-за перекрытия Сев... Источник: Скриншот из видео Развернуть

После этого в соцсетях появилось видео с масштабными пробками на проспекте Романа Шухевича от Деснянского района в сторону Северного моста. А также на проспекте Степана Бандеры от Почайны в сторону Троещины.

Стоит добавить, что по состоянию на 8:30 движение по другим мостам, кроме Южного, происходит беспрепятственно — в частности, Дарницкий путепровод свободен от пробок.

Напомним, Россия в четверг, 1 октября, утром и вечером наносила удары по Южному мосту Киева. По путепроводу агрессор запустил дроны-камикадзе, прилеты которых привели к повреждениям.

Кроме того, ранним утром 2 октября россияне вновь нанесли удары по Киеву. В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажное здание, есть погибший и пострадавшие. Также враг вновь нанес удар по Южному мосту.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 2 октября, из-за российских атак было ограничено движение по мостам через реку Днепр. В результате образовались многочисленные пробки.