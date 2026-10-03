В Киеве из-за перекрытия Северного моста образовались многокилометровые пробки. Видео
В Киеве из-за перекрытия Сев...
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В Киеве утром в субботу, 3 октября, было перекрыто движение по Северному мосту после удара дрона по этому путепроводу. В результате на дорогах, в частности на проспектах Шухевича и Бандеры, образовались большие пробки.
Об этом сообщили в социальных сетях. Водителям лучше заранее планировать свои поездки.
Что известно
Так, в 6:57 мэр Виталий Кличко сообщил о попадании российского дрона в Северный мост. Впоследствии он проинформировал о перекрытии движения по путепроводу.
В Киеве из-за перекрытия Сев...
Источник: Скриншот из видео
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В Киеве из-за перекрытия Сев...
Источник: Скриншот из видео
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После этого в соцсетях появилось видео с масштабными пробками на проспекте Романа Шухевича от Деснянского района в сторону Северного моста. А также на проспекте Степана Бандеры от Почайны в сторону Троещины.
Стоит добавить, что по состоянию на 8:30 движение по другим мостам, кроме Южного, происходит беспрепятственно — в частности, Дарницкий путепровод свободен от пробок.
Напомним, Россия в четверг, 1 октября, утром и вечером наносила удары по Южному мосту Киева. По путепроводу агрессор запустил дроны-камикадзе, прилеты которых привели к повреждениям.
Кроме того, ранним утром 2 октября россияне вновь нанесли удары по Киеву. В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажное здание, есть погибший и пострадавшие. Также враг вновь нанес удар по Южному мосту.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 2 октября, из-за российских атак было ограничено движение по мостам через реку Днепр. В результате образовались многочисленные пробки.
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