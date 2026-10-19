В Киеве из-за обстрела сменили работу метро, ​​закрыто несколько станций: как ездят поезда

В результате террористической атаки РФ в Киеве в понедельник, 19 октября, было изменено движение транспорта. Из-за ракетного удара временно закрыты две станции метрополитена.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Пассажирам следует заранее планировать свои маршруты.

Что известно

"В результате массированного обстрела столицы повреждена наземная станция метрополитена, а также пути и кабельная сеть. Утром движение поездов возобновлено между станциями "Академгородок" – "Дарница" в соответствии с графиком", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что наземные станции "Черниговская" и "Лесная" временно будут закрыты для входа и выхода. На месте работают все необходимые специалисты, в частности специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. О возобновлении работы всей "красной" линии будет сообщено дополнительно.

Кроме того, из-за повреждения инфраструктуры метро в Киеве увеличили количество автобусов на маршрутах №№ 1-М, 118. Как отметили в городских властях, это позволит обеспечить дополнительные возможности для перевозки пассажиров и улучшить сообщение между районами города.

На временный маршрут № 1-М добавят:

3 автобуса, которые будут курсировать между ст. м. "Лесная" и ст. м. "Дарница";

12 автобусов, которые будут курсировать от ст. м. "Лесная" до ст. м. "Дворец спорта".

Также на маршрут № 118 добавят 2 автобуса.

"Такое распределение автобусов позволит обеспечить связь с центральной частью города, в частности в случае объявления воздушной тревоги, и в то же время избежать чрезмерной нагрузки на станции метро "Дарница", — подчеркнули в КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье вечером, 18 октября, Россия вновь атаковала Украину различными видами вооружения. В частности, в Киеве стало известно об обстреле баллистическими ракетами.