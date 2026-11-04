В Киеве частично восстановили подачу воды: что известно и как найти ближайший бювет

По состоянию на 4 ноября в Киеве подачу воды частично восстановили. Специалисты продолжают работать над повышением давления в водопроводной сети и восстановлением водоснабжения во всех районах столицы.

Там, где водоснабжения еще нет, бюветы будут подключать к генераторам. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Что известно

В КГГА отметили, что специалисты всю ночь работали над восстановлением водоснабжения в городе, и 4 ноября подачу воды в столице частично восстановили.

"Работы продолжались непрерывно всю ночь", – говорится в сообщении КГГА.

Там добавили, что сейчас специалисты продолжают работать над повышением давления в водопроводной сети, чтобы восстановить водоснабжение во всех районах города.

В тех районах, где водоснабжения еще нет, с 8:00 бюветы будут подключать к генераторам.

Найти ближайший бювет с возможностью подключения к генератору можно на интерактивной карте КП "Київводфонд": https://kyivvodfond.com.ua/elektronna-karta-byuvetnyh-kompleksiv.

Что предшествовало

Из-за чрезвычайно сложной ситуации с электроснабжением в Киеве введены экстренные отключения света, временно прекратилось водоснабжение и начались перебои в движении общественного электротранспорта. На этом фоне по городу начали развертывать пункты обогрева – там можно зарядить мобильные устройства и выпить горячие напитки.

Ранее в "Киевводоканале" заявили о повреждении энергетической инфраструктуры столицы и перебоях с водоснабжением. В компании заверили, что совместно с энергетиками работают над решением проблемы и скорейшим восстановлением водоснабжения.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Киеве с вечера 3 ноября временно прекратят движение трамваев и троллейбусов из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов. На отдельных направлениях вместо электротранспорта будут курсировать автобусы, которые должны помочь пассажирам сохранить транспортное сообщение.