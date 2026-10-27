В Чернобыльской зоне нашли редкий гриб-баран: похож на кружево или пышные кудри. Подробности и фото

В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили редкий гриб, который также называют грибом-бараном или грибной капустой. Он занесен в Красную книгу Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. В нашей стране он встречается на Полесье и в западных областях.

Что известно

"На территории Чернобыльского заповедника (Рассоховское ПНДВ) наши специалисты обнаружили спарассис курчавый – редкий гриб, занесенный в Красную книгу Украины со статусом "исчезающий". Эта находка – не просто интересное наблюдение. Она еще раз напоминает, насколько важна систематическая научная работа", – говорится в сообщении.

В Чернобыльской зоне нашли редкий гриб-баран. Источник: https://t.me/zapovidnyk/2538?single

Как отметили специалисты Заповедника, спарассис курчавый также называют грибом-бараном или грибной капустой. Вместо привычной шляпки у него шаровидное плодовое тело из многочисленных волнистых разветвленных лопастей. Оно напоминает кружево, пышные кудри или головку цветной капусты.

Этот гриб внесен в Красную книгу Украины. Источник: https://t.me/zapovidnyk/2538?single

Этот гриб внесен в Красную книгу Украины. Источник: https://t.me/zapovidnyk/2538?single

Само плодовое тело может достигать 30-40 см в диаметре, а вес крупных экземпляров составляет несколько килограммов. Чаще всего гриб растет возле старых сосен, развиваясь на корнях и вызывая корневую гниль.

В Чернобыльской зоне нашли редкий гриб-баран. Источник: https://t.me/zapovidnyk/2538?single

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