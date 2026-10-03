Туман и ночные заморозки: прогноз погоды по Киевской области на 4 октября

В Киевской области в воскресенье, 4 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью и утром ожидается туман. Днем температура воздуха в регионе достигнет +19 °С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменного направления, 3-8 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 4 октября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. По области ночью и утром местами туман. Температура по области ночью 1-6°С тепла, на поверхности грунта заморозки 0-3°С, днем ​​14-19°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем ​​16-18°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +15°С…+17°С; Мироновка +15°С…+17°С; Фастов +15°С…+17°С; Яготин +15°С…+17°С; Барышевка +15°С…+17°С; Борисполь +15°С…+17°С и Вышгород +15°С…+17°С.

Прогноз погоды по Киевской о... Источник: Укргидрометцентр Развернуть

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве весь день будет облачно. Осадков не ожидается.

Прогноз погоды в Киеве на 4 октября. Источник: Синоптик

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