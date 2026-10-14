В этом году ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 атаковали почти 50 ракет и дронов: Кличко рассказал депутатам, в каких условиях Киев готовится к зиме

Несмотря на постоянные атаки со стороны России и давление со стороны центральной власти в отношении критически важной инфраструктуры Киева, столица активно готовится к отопительному сезону. В частности, закупается необходимое оборудование.

Об этом мэр столицы сообщил во время выступления в украинском парламенте. Город подготовил почти 700 генераторов различной мощности для объектов тепло- и водоснабжения

Что известно

"Выступил в Верховной Раде, куда пригласили рассказать о подготовке Киева к зиме. Подчеркнул, что городские власти стараются всеми силами обеспечить жизнедеятельность столицы. Несмотря на подлые удары, которые постоянно пытается нанести центральная власть. К сожалению, именно так выглядит "сотрудничество" в их понимании", – написал Кличко.

Мэр напомнил, что Киев функционирует в сложных военных условиях, под постоянными российскими атаками. Усиливающиеся вражеские удары, которые продолжают разрушать единую энергосистему Украины, влияют на систему водоснабжения в столице, на работу электротранспорта и других сервисов.

В 2022 году по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 прилетело 12 ракет и БПЛА, в 2023 – 7, в 2024 – ноль, в 2025 – 19. А в этом году — уже почти 50 ракет и дронов.

"А в этом году готовились под обстрелами врага и в условиях шоу, которое власть устроила с "Планом устойчивости". — С лживой кампанией о том, что Киев якобы не работает и ничего не делает. С блокировкой средств, что заморозило немало проектов по энергетической устойчивости и сроки их реализации. И не только в столице. Такая ситуация во многих общинах, где приостановка платежей фактически убивает городское хозяйство. И при этом слышим циничные обвинения в якобы срыве отопительного сезона. Который еще даже не начался", – подчеркнул Кличко.

По словам главы КГГА, за время полномасштабной войны столица активно наращивала резервные источники:

Киев подготовил почти 700 генераторов различной мощности для объектов тепло- и водоснабжения; 70 мобильных передвижных котельных;

уже построены 3 дизельные электростанции и резервный водозабор;

в настоящее время "Киевводоканал" располагает 103 генераторами. Кроме того, предприятие ожидает поставку генераторных систем большой мощности для водоснабжения, которые изготавливаются для Киева за рубежом;

приобретено более 6 тысяч единиц оборудования — генераторы, инверторы, батареи — закупленные для жилищного фонда в рамках пригородных программ энергоустойчивости. Все учебные заведения имеют генераторы различной мощности, в том числе 285 — большой мощности;

столичные больницы обеспечены резервными источниками энергии и сегодня располагают 480 генераторами. В 15 больницах — собственные скважины, ещё 6 строятся. 11 медучреждений — с автономным теплоснабжением от собственных котельных. К концу года такое отопление будет в 21 больнице.

"То есть Киев работает, восстанавливает, ремонтирует, обеспечивает функционирование города. В условиях нехватки работников на коммунальных предприятиях, приостановки платежей. В условиях, когда враг каждый день и каждую ночь разрушает город. При этом от всех этих "марафонских критиков" слышно только одно: то в Киеве что-то не так, то что-то плохо сделали. Как будто мы до сих пор живем в 2019-м. Можно что угодно говорить, вешать на Кличко хоть третью мировую. Но не только у меня вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов "Укрэнерго"? Где миллиарды, которые на это выделяли?", – спросил Кличко.

Отдельно мэр отметил проблемы, возникшие из-за замораживания платежей и ситуации с местным самоуправлением.

"Скажу как глава Ассоциации городов Украины. Кто-то там рассказывает, как подготовились другие города: мол, в отличие от Киева. Это неправда! И сегодня все общины в шоке. Все города разбираются с проблемами, которые создало правительство, заморозив платежи. Местное самоуправление в Украине пытаются уничтожить — и не только в Киеве. Устраняя глав общин по надуманным причинам. Выдвигая абсурдные обвинения, запугивая глав небольших общин уголовными делами. Почему парламент не говорит об этом?! Киев — сердце государства, которое пытается уничтожить враг. Но не менее страшны политиканы внутри страны. Которые её тоже, фактически, уничтожают", — резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 14 октября в некоторых регионах продолжаются отключения электроэнергии. Впрочем, не всем отключают свет по графикам – в некоторых районах Киева, где российский обстрел задел все три ТЭЦ, с самого утра был введён аварийный (экстренный) режим и возникли проблемы с водой.