Будет тепло и дождливо: прогноз погоды по Киевской области на 11 октября

В Киевской области в воскресенье, 11 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, ожидается дождь. Дневная температура воздуха в регионе достигнет +24 °С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 11 октября по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Температура по области ночью 6-11°С тепла, днем ​​19-24°С; в Киеве ночью 8-10°С тепла, днем ​​21-23°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +20°С…+22°С; Мироновка +20°С…+22°С; Фастов +19°С…+21°С; Яготин +19°С…+21°С; Барышевка +19°С…+21°С; Борисполь +20°С…+22°С и Вышгород +18°С…+20°С.

Прогноз погоды по Киевской о... Источник: Укргидрометцентр Развернуть

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Днем пойдет мелкий дождь, однако ближе к вечеру он должен стихнуть.

Прогноз погоды в Киеве на 11 октября. Источник: Синоптик

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых теплых за всю историю наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.