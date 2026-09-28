Тепло и без осадков: прогноз погоды по Киевской области на 28 сентября
Синоптики прогнозируют переменную облачность
В Киевской области в понедельник, 28 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +20 °С.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.
Что сообщили синоптики
"Прогноз погоды на 28 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области днем 15-20°С; в Киеве днем 18-20°С", – говорится в сообщении.
В Белой Церкви +17°С… +19°С; Мироновка +18°С… +20°С; Фастов +17°С… +19°С; Яготин +18°С… +20°С; Барышевка +18°С… +20°С; Борисполь +18°С… +20°С и Вышгород +16°С… +18°С.
Прогноз погоди по Київщині на 28 вересня
Источник: Укргідрометцентр
Отметим, что , согласно информации портала Sinoptik, в Киеве ожидается ясная погода, хотя во второй половине дня небо затянется облаками, а вечером снова прояснится. Осадков не ожидается.
Прогноз погоди в Києві на 28 вересня
Источник: Синоптик
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