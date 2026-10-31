Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве и области в начале ноября

В Киевской области 31 октября – 4 ноября ожидается погода, характерная для поздней осени. Из-за высокого давления осадки в регионе не ожидаются.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Температура воздуха продолжит постепенно снижаться.

Что рассказали синоптики

"31 октября – 4 ноября в Киевской области и городе Киеве в воздушных массах будет постепенно происходить перестройка погодных процессов на характерные для поздней осени", – говорится в сообщении.

Как отметили синоптики, долгое время столичный регион находился под влиянием теплого влажного воздуха с южных направлений. Теперь над Западной Европой формируется антициклон, который вызовет распространение холодного воздуха с северных краев.

Прогноз погоды в Киеве на 5 суток. Источник: Укргидрометцентр

Итак, в течение следующих пяти дней в области высокого давления осадки не ожидаются, лишь 31 октября местами еще могут быть остатки небольшого дождя из-за южной циклоничности.

На температуру воздуха будут влиять облака и прояснения, но она будет постепенно снижаться, заметнее по области, особенно ночью.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в топ-15 самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.