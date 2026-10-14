Синоптики предупредили о заморозках: прогноз погоды по Киевщине на 15 октября

В Киевской области в четверг, 15 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ночью ожидаются заморозки, а днем температура воздуха в регионе поднимется до +15°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 15 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области ночью 1-6°С, на поверхности грунта заморозки 0-3°С; днем 10-15°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем ​​11-13°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

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