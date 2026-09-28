Печальная новость: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Руслана Стовпяка. Фото

В результате ДТП погиб военнослужащий из села Червоная Слобода Киевской области Руслан Стовпяк. Жизнь воина оборвалась 22 сентября 2026 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский поселковый голова Вадим Токар.

Печальная новость

"22 сентября 2026 года в результате ДТП погиб житель Красной Слободы, солдат Руслан Петрович Стовпяк", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 4 декабря 1996 года. Проживал в селе Красная Слобода в Макаровском районе. В ноябре 2024 года встал на защиту территориальной целостности и независимости Украины, служил огнеметчиком.

Руслан Стовпяк. Вічна пам'ять і слава Герою. Источник: https://t.me/vadimtokar/13065

Воин с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас. Его с победой ждали родные и близкие.

"Склоняем головы в знак уважения к выполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины", – добавил Токар.

Герои войны в Украине

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