Time to read1 мин
icon 1,8 т.

Печальная новость: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Дениса Петренко. Фото

Дмитрий Кропивницкий

Денис Петренко. Вечная память и слава Герою

В Черниговской области скончался военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области, младший сержант Денис Петренко. Жизнь защитника Украины оборвалась 2 октября 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская громада получила печальное известие – скончался наш земляк, младший сержант Денис Петренко (1982 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был командиром отделения слесарно-механических работ ремонтного взвода ракетно-артиллерийского вооружения ремонтной роты одной из воинских частей. К сожалению, он скончался 2 октября 2026 года в городе Мена Черниговской области.

Денис Петренко. Вечная память и слава Герою.

Источник: https://t.me/bmrada/25994

Он до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте 22 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Антон Стрельчук. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Обуховского района Киевской области Валерий Кобзарь. Сердце храброго воина остановилось 25 сентября 2026 года.

Похожие темы
Герои войны в УкраинеГибель украинских военныхНовости Киева и Киевской области
0