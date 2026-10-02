Сердючка на "банане", сапы и парящие небоскребы: киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве

В Киеве в пятницу, 2 октября, после вражеских атак на Южный мост было ограничено движение сразу на нескольких путепроводах. Жители столицы сразу с юмором отреагировали на такое вынужденное решение властей, создав большое количество мемов.

Соответствующие снимки были опубликованы в соцсетях. Даже тяжелые времена не могут повлиять на чувство юмора горожан.

Что известно

Так, с самого утра в столице было ограничено движение сразу по нескольким мостам через реку Днепр, а один из них – Южный – был полностью перекрыт. Такое решение было принято властями на фоне постоянных российских атак на инфраструктуру города, в частности на путепроводы.

Со своей стороны горожане с юмором отнеслись к таким неудобствам, создав большое количество мемов. Основой для некоторых из них стала фотография, сделанная 5 октября 2025 года – на ней запечатлено, как по Днепру переправляют дебаркадер с трехэтажным домом.

Киевляне отреагировали мемам... Источник: Соцсети Развернуть

На опубликованных мемах – от переезда целых многоэтажек на правый берег – до новых услуг такси, в частности, с использованием речных плавсредств.

Киевляне отреагировали мемам... Источник: Социальные сети Развернуть

Киевляне отреагировали мемам... Источник: Соцсети Развернуть

Киевляне отреагировали мемам... Источник: Социальные сети Развернуть

Киевляне отреагировали мемам... Источник: Соцсети Развернуть

Киевляне отреагировали мемам... Источник: Соцсети Развернуть

Киевляне отреагировали мемам... Источник: Соцсети Развернуть

"Левый берег переезжает на Правый", "Никто никуда не переезжает" (большое количество дебаркадеров, в том числе со встроенными магазинами), "Транспортная инфраструктура 2026" (с Сердючкой на "Банане"). Или переправа с одного берега на другой с помощью сапов.

Киевляне отреагировали мемам... Источник: Соцсети Развернуть

Киевляне отреагировали мемам... Источник: Соцсети Развернуть

Киевляне отреагировали мемам... Источник: Соцсети Развернуть

Некоторые, пользуясь спросом, даже выставили на продажу автомобиль-амфибию, когда-то выпускавшуюся известным заводом-производителем автомобилей марки ЛУАЗ (Луцкий автомобильный завод).

Киевляне уже начали присматр... Источник: Соцсети Развернуть

Что предшествовало

Россия в четверг, 1 октября, утром и вечером наносила удары по Южному мосту Киева. По путепроводу агрессор запустил дроны-камикадзе, прилеты которых привели к повреждениям.

Кроме того, ранним утром 2 октября россияне вновь нанесли удары по Киеву. В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажный дом, есть погибший и пострадавшие. Также враг вновь нанес удар по Южному мосту.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террористка Россия в четверг, 1 октября, атаковала дроном школу в Соломенском районе Киева, в результате чего здесь начался пожар, имеются разрушения. Это учебное заведение уже было повреждено в 2025 году в результате попадания баллистического снаряда.