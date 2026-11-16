Россия утром атаковала Киевскую область: есть повреждения, возник пожар. Подробности
Россия утром атаковала Киевскую область
Страна-террорист РФ утром в понедельник, 16 ноября, нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения, возник пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.
Российский обстрел
"Враг продолжает атаковать Киевскую область. Утром повреждения зафиксированы в Вышгородском районе", – говорится в сообщении.
Как рассказали в Киевской ОВА, в результате вражеской атаки загорелись складские помещения предприятия. На месте работают подразделения ГСЧС, продолжается ликвидация пожара. Также повреждены четыре частных жилых дома.
По имеющейся информации, погибших и пострадавших нет.
Что предшествовало
Российские войска 16 ноября атаковали Запорожье и область. Под ударами захватчиков оказались объекты гражданской инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие и раненые.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов противник задействовал 158 БпЛА разных типов. Силы ПВО обезвредили 131 цель.
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