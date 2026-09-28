Россия атаковала Киев: повреждены больница, АЗС и жилой дом, произошёл пожар, есть погибшая и пострадавшие. Фото

Российские войска в течение 28 сентября вновь били по Киеву. Последствия атаки зафиксированы в нескольких районах, в одном из них вспыхнул пожар на АЗС.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и в ГСЧС Киева. Горели также офисные здания; есть попадание в жилой дом, медицинское учреждение, здание Национальной академии наук Украины и другие гражданские объекты. По состоянию на 20:50, известно о 24 пострадавших (среди них трое детей) и как минимум одной жертве российских атак по столице.

Что известно о последствиях удара РФ по Киеву

О пожаре на Оболони в КМВА сообщили около 6 часов утра.

"По предварительной информации, в Оболонском районе повреждена АЗС в результате попадания БПЛА. Экстренные службы направляются на место происшествия", – отмечалось в сообщении.

Там вспыхнул пожар.

В 07:48 Кличко сообщил, что в Дарницком районе произошло возгорание на открытой местности в результате падения обломков БПЛА.

Горить АЗС на Оболоні Источник: КС: Новини Київ

По словам мэра Киева Виталия Кличко, повреждены колонки на автозаправочной станции.

Приблизительно в полдень в Оболонском районе произошло падение БПЛА на территорию нежилой застройки

В Шевченковском районе, как рассказал мэр, БПЛА попал в офисное здание. Оно загорелось.

А около 13:30 он сообщил о падении БПЛА в Шевченковском районе на нежилое здание и о пожаре в центре города.

Примерно в то же время вражеский дрон нанес удар по территории нежилой застройки в Дарницком районе.

В Подольском районе в результате российской атаки повреждено нежилое здание: там произошел пожар и частично разрушена крыша.

"Во время повторного попадания взрывной волной были повреждены стекла окон в расположенном по соседству жилом доме. Спасатели обнаружили троих пострадавших", – отметили в ГСЧС столицы.

Кличко уточнил, что двум пострадавшим – 15-летнему юноше и девушке –медики оказали помощь на месте. Одного – 17-летнего юношу – госпитализировали.

А в Голосеевском районе зафиксировано попадание БПЛА в частный двухэтажный жилой дом. По меньшей мере один человек получил ранения.

Позже Кличко сообщил, что в Голосеевском районе БПЛА попал в кафе возле АЗС.

А в ГСЧС Киева сообщили о попадании в административное здание вэтом районе: там чрезвычайники спасли двух человек.

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Наслідки ударів по Києву

Наслідки ударів по Києву

Наслідки ударів по Києву

Наслідки ударів по Києву

Наслідки ударів по Києву

Наслідки ударів по Києву

В 15:25 мэр сообщил, что в Шевченковском районе попадание в 7-этажное административное здание на уровне 4 этажа.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА, по состоянию на 15:30 в столице в результате вражеских атак с начала суток пострадали 19 человек. Среди них – 3 детей 15 и 17 лет.

"Госпитализированы 6 пострадавших, среди них – 2 детей. Еще 13 людям медицинская помощь оказана амбулаторно или на месте. Среди госпитализированных 1 пациент находится в тяжелом состоянии, 5 – в состоянии средней тяжести. К сожалению, 1 человек погиб на месте", – говорится в сообщении.

В 15:40 в медиа сообщили, что очередной удар Россия нанесла по зданию, где находится больница "Добробут" в Голосеевском районе. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили: там ранения получили три человека.

Также на месте удара горела кровля расположенного рядом 4-этажного жилого дома. В ходе разведки огнеборцы спасли жительницу дома, а позже ликвидировали пожар.

Вместе с этим спасатели в 17:15 сообщили, что локализовали пожар в здании корпуса НАН Украины в Шевченковском районе.

В 20:50 Виталий Кличко заявил, что в результате атак врага на столицу 28 сентября пострадали уже 24 человека. Среди них – трое детей. Шестеро раненых, в том числе двое несовершеннолетних, находились в стационарах городских больниц. Одна женщина погибла.

Ворог продовжив тероризувати столицю Источник: Пресслужба ДСНС

Ворог продовжив тероризувати столицю Источник: Пресслужба ДСНС

Ворог продовжив тероризувати столицю Источник: Пресслужба ДСНС

Ворог продовжив тероризувати столицю Источник: Пресслужба ДСНС

Ворог продовжив тероризувати столицю Источник: Пресслужба ДСНС

Ворог продовжив тероризувати столицю Источник: Пресслужба ДСНС

Ворог продовжив тероризувати столицю Источник: Пресслужба ДСНС

Ворог продовжив тероризувати столицю Источник: Пресслужба ДСНС

Ворог продовжив тероризувати столицю Источник: Пресслужба ДСНС

Реакция президента Зеленского

В утреннем посте президент Украины Владимир Зеленский упомянул массированные удары по Киеву и Харькову.

"Всю ночь и утром Россия атакует наши регионы. В Харькове был жестокий удар по многоэтажному дому, частично разрушены второй и четвертый этажи. В Киеве есть повреждения от атак дронами – жилые дома, связь, заправки. Разбили обычное кафе, пытались сжечь столичный продуктовый рынок", – перечислил он.

Глава государства также упомянул, что в Одесской области оккупанты нанесли удар по судну под флагом Палау, в Житомирской области повредили обычный завод мороженого, в Сумской, Ривненской, Харьковской и Одесской областях наносили удары по жилым домам, а в Винницкой, Днепропетровской, Хмельницкой и Запорожской областях – по важной инфраструктуре.

"На данный момент известно о десятках раненых. Только в результате удара по Харькову пострадали 28 человек, среди них девять детей. К сожалению, есть погибшие. В Киевской области убиты два человека, один из них – гражданин Азербайджана. Мои соболезнования родным и близким", – написал Зеленский

Он поблагодарил всех, кто не молчит о российском терроре, а также партнеров, готовящих новые пакеты помощи.

"Нужны четкие решения. Средства ПВО, энергетическая поддержка, помощь в покрытии бюджетных дефицитов – это то, что сегодня реально укрепляет Украину и помогает нашим людям выстоять. Спасибо всем, кто с Украиной!" – подчеркнул президент.

Затем президент написал, что экстренные службы продолжают работать в Киеве, на месте прямого удара по зданию Академии наук.

Наслідки російського терору. Источник: ДСНС Києва

Наслідки російського терору. Источник: ДСНС Києва

Наслідки російського терору. Источник: ДСНС Києва

Наслідки російського терору. Источник: ДСНС Києва

Наслідки російського терору. Источник: ДСНС Києва

Наслідки російського терору. Источник: ДСНС Києва

"К сожалению, по состоянию на данный момент известно об одном погибшем человеке и шести пострадавших, среди них трое детей. Сегодня днем ​​россияне ударили еще по зданию медицинского учреждения в центре столицы. Сейчас спасатели пытаются оперативно потушить пожар", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в результате российского удара по Киеву в многоэтажке произошел пожар, под ударом также оказался завод "Дарница".