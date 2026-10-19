Путину не удалось сломить дух украинцев массированными атаками на Киев: что показал опрос

Подавляющее большинство жителей Киеваготовы терпеть войну столько, сколько потребуется. И это несмотря на постоянное давление и обстрелы со стороны страны-террористки РФ.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Опрос проводился с 8 по 16 октября 2026 года.

Что известно

"Мы задавали наш мониторинговый вопрос о том, как долго украинцы еще готовы терпеть войну. На данный момент 62% украинцев готовы терпеть столько, сколько потребуется. Еще 4% говорят об одном году. О более коротком периоде (несколько месяцев–полгода) говорят 21% (а остальные 13% не определились). По сравнению с серединой сентября показатели не изменились", – говорится в сообщении.

Как отметили в КМИС, среди респондентов, опрошенных 8–9 октября, 60% ответили, что готовы терпеть столько, сколько будет необходимо. Показатель среди тех, кого мы опросили 10–16 октября, – 63%. Формально он находится в пределах погрешности, но мы также не видим, чтобы на данный момент кампания давления привела к деморализации.

В пресс-службе Института подчеркнули, что в Киеве, несмотря на отдельное давление со стороны врага на жителей, подавляющее большинство все равно готово терпеть войну столько, сколько потребуется. И по сравнению с серединой сентября стойкость горожан не изменилась.

Врагу не удалось сломить дух... Источник: КМИС Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, большинство украинцев ожидает, что этой зимой ухудшится ситуация в экономике и энергетике. В то же время в отношении фронта мнения граждан разделились.