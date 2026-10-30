Приспособленный к жизни на пепелищах: в Чернобыльской зоне заметили уникальный гриб. Фото

В Чернобыльской зоне заметили гриб, который приспособлен к жизни на гарях – это пиронема. Его споры способны переживать неблагоприятные условия.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. На фоне черного угля ее яркая окраска особенно заметна.

Что известно

"После лесного пожара кажется, что жизнь отступила: деревья обуглены, растительность уничтожена, а земля покрыта пеплом. Но даже в такой среде у природы есть свои первопроходцы. Один из них – пиронема, гриб, приспособленный к жизни на гарях", – говорится в сообщении.

Как отметили специалисты Заповедника, споры этого гриба способны переживать неблагоприятные условия, а тепло и изменения химического состава субстрата после горения создают благоприятные условия для прорастания.

Гриб, который растет на гарях, – пиронема. Источник: Фото Оксаны Красюн

Пиронема не похожа на привычные нам грибы с ножкой и шляпкой. Ее плодовые тела крошечные, чашеобразные, розовые, оранжевые или красновато-оранжевые. Они могут срастаться между собой, образуя на обгоревшей почве сплошные пятна или коркообразные скопления. На фоне черного угля такая яркая окраска особенно заметна.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили редкий гриб, который еще называют грибом-бараном или грибной капустой. Он занесен в Красную книгу Украины.