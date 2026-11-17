Потеплеет и будет дождливо: прогноз погоды по Киеву и области на 18 ноября

В Киевской области в среду, 18 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду, дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 18 ноября по территории Киевской области. Облачно. Дожди. Температура по области ночью 2-7°С тепла, днем 8-13°С; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 10-12°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет облачно. Ночью будет идти небольшой дождь, который усилится утром, но к середине дня он должен прекратиться.

Прогноз погоды в Киеве на 18 ноября. Источник: Синоптик

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