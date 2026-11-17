Более 1300 грн за поездку: в Киеве цены на такси "взлетели" до небес. Фото

В Киеве цены на такси "взлетели" до небес

В Киеве во вторник, 17 ноября, из-за перекрытия движения транспорта по Северному и Южному мостам сильно выросли цены на услуги такси. В частности, стоимость отдельных поездок с левого на правый берег города может превышать 1300 гривен.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. В городе наблюдаются сильные пробки.

Что известно

Из-за перекрытия Северного и Южного мостов после очередного удара баллистикой в городе произошел коллапс на дорогах. Из-за продолжающейся воздушной тревоги движение по красной ветке с левого на правый берег не осуществляется..

Эти факторы сразу повлияли на стоимость услуг служб такси. Так, чтобы доехать из Дарницкого района на правый берег, в частности до Центрального железнодорожного вокзала, пассажирам необходимо заплатить от 600 до 1100 гривен, в зависимости от типа машины. Поездка на отдельных автомобилях может превышать 1300 гривен.

В Киеве цены на такси "взлетели" до небес

В Киеве цены на такси "взлетели" до небес

Что предшествовало

Вечером 16 ноября российские войска массированно атаковали Украину баллистическими ракетами. Мощные взрывы прогремели в Запорожье, Днепре, Павлограде, Киеве, Черкассах/Смеле, Умани и Харькове.

Как сообщал OBOZ.UA, Северный и Южный мосты Киева временно закрыты для транспорта после очередной террористической атаки РФ в ночь на 17 ноября. Сейчас на путепроводах работают специалисты, чтобы определить степень повреждений этих сооружений.