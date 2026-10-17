Поддержка и развитие: в Киеве прошли "Игры микродронов" с участием детей погибших Героев и ветеранов. Фото и видео

В Киеве прошли соревнования "Игры микродронов" с участием детей погибших героев, военнослужащих и ветеранов. Они проводились в рамках совместного проекта общественной организации "Милосердие и здоровье" и школы Free Sky.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Дети демонстрировали своё мастерство, управляя дронами в сложных условиях.

Что известно

Так, в столице состоялись соревнования "Игры микродронов" с участием детей погибших Героев, военнослужащих и ветеранов. Свои навыки в пилотировании БПЛА демонстрировали юные украинцы в возрасте от 6 до 17 лет.

В Киеве прошли "Игры микродронов"

По словам преподавателя и одного из основателей школы Free Sky, которая является организатором мероприятия, Сергея Ткачука, уникальность соревнований заключается в том, что их участникам предоставляется оборудование, которого у них нет.

В Киеве прошли "Игры микродронов"

"Они могут приехать (в школу. – Ред.), потренироваться, поработать с нами, полетать и принять участие в соревнованиях", – подчеркнул Ткачук.

Он отметил, что занятия по пилотированию дронами необходимы для технологического развития детей в сфере гражданского применения, где на их использование существует очень большой спрос. Соответствующие навыки открывают для них путь в любую профессию, где используются БПЛА.

В Киеве состоялись "Игры микродронов"

По его словам, дети получают STEM-образование, которое открывает им доступ к современным технологиям, развивает инженерное мышление, креативность и практические навыки, а также предусмотрен курс 3D-печати.

В соревнованиях принимали уч... Развернуть

"Это небольшое сообщество, где дети развиваются и учатся. У нас есть дети, которые у нас (Free Sky. – Ред.) учились и уже поступили в колледжи по специальностям, связанным с дронами и инженерией", – добавил Сергей.

Награждение победителей соре... Источник: ОО "Милосердие и здоровье" Развернуть

Награждение победителей соре... Источник: ОО "Милосердие и здоровье" Развернуть

Награждение победителей соре... Источник: Общественная организация "Милосердие и здоровье" Развернуть

Стоит отметить, что дети демонстрировали свое мастерство, управляя дронами в сложных условиях — в ограниченном пространстве, где требовалось менять углы наклона, пролетать через установленные рамки и даже через туннель.

Поддержка и развитие

Как рассказала директор общественной организации "Милосердие и Здоровье" Екатерина Богадельникова, их общественная организация занимается физической и психической реабилитацией действующих военнослужащих, ветеранов и членов их семей.

Это учреждение является медицинским и имеет соответствующую лицензию, а услуги – абсолютно бесплатные. Это касается оказания помощи не только в столице, но и в других регионах Украины – для этого созданы специализированные мобильные группы, которые выезжают на прифронтовые территории.

Директор ОО "Милосердие и зд... Развернуть

В рамках этой деятельности у общественной организации есть три основных направления, в частности, не менее важное –поддержка детей погибших Героев и военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену.

"Для нас это принципиальный вопрос, потому что эти дети потеряли одного из родителей и нуждаются в долгосрочной поддержке и опоре. В рамках этого у нас есть проект — "Лето без войны". Мы отправили более 6 тысяч детей в летний лагерь. Этим летом оздоровились 1513 детей. Этот проект существует уже четыре года, и мы будем продолжать его и в дальнейшем", — подчеркнула Богадельникова.

Она добавила, что в настоящее время общественная организация запустила образовательный проект, который планируется развивать по всей территории Украины – STEM-образование для детей погибших героев и военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену, в возрасте от 6 до 17 лет.

В соревнованиях принимали уч... Развернуть

"Для нас очень важно, чтобы они получали не просто какую-то материальную помощь — она должна быть системной, долгосрочной и основанной на понимании этих детей своего будущего. Поздравить с праздниками и сделать подарки — это здорово и необходимо. А мы хотим поддержать их на этом пути к становлению", — подчеркнула Екатерина.

По её словам, 3D-печать и пилотирование дронов — это то, что дети могут сделать своими руками и использовать. Такие школы STEM-образования создают сообщества и кружки, где юные украинцы могут находиться среди своих и в кругу единомышленников.

"Это менторская поддержка и история, ведь эти дети всё же растут без одного из родителей. Это наставничество и поддержка являются очень важным элементом и аспектом", – резюмировала Богадельникова.

Как сообщал OBOZ.UA, 64 % украинских подростков не считают учебу в школе важной для своего будущего и карьеры. Кроме того, 73 % школьников сообщили, что за две недели пропустили как минимум один урок или учебный день.