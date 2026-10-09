Во время длительной воздушной тревоги изменяется движение поездов на "красной" линии киевского метро: в КГГА назвали причину

В Киеве столичная метрополитен во время воздушной тревоги функционирует как укрытие — в такие моменты на платформах находится много людей. В целях их безопасности, когда опасность сохраняется в течение длительного времени, изменяется движение поездов на "красной" линии метро.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителей и гостей города призвали учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

Что известно

"Во время длительной воздушной тревоги станции метро работают и в качестве укрытия. Количество людей на платформах может быстро расти, поэтому "Киевский метрополитен" в целях безопасности пассажиров может временно изменять организацию движения поездов", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, если на платформе становится слишком много людей, поезд может завершить высадку пассажиров на предыдущей станции, где меньше скопления людей. В таком случае людей просят выйти из вагона после соответствующего объявления, поскольку поезд дальше не будет курсировать.

В пресс-службе подчеркнули, что задержка одного поезда влияет на движение всей линии и увеличивает интервалы между последующими поездами.

"Просим внимательно слушать объявления на станциях и выполнять указания сотрудников метрополитена. Это помогает оперативно регулировать движение и предотвращать чрезмерное скопление людей на платформах", — резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве изменили режим работы метрополитена на "зеленой" ветке. Отныне в часы пик поезда будут курсировать по специальному графику.