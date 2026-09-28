Навсегда 44: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Юрий Мороз. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Юрий Мороз. Сердце отважного защитника Украины остановилось 19 сентября 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Болезненная утрата

"В бою за Украину, ее свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, погиб солдат, наводчик гранатометного отделения батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины 44-летний Юрий Мороз", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 31 марта 1982 года в Борисполе. После окончания школы поступил в лицей, а впоследствии продолжил обучение в транспортном техникуме и начал работать на заводе железобетонных изделий. До полномасштабного вторжения России на территорию Украины он в течение длительного времени работал на Государственном предприятии "Международный аэропорт "Борисполь" в должности слесаря.

Юрій Мороз. Вічна пам'ять і слава Герою. Источник: https://t.me/boryspil_officially/6151

Несмотря на статус "ограниченно годен" в связи с состоянием здоровья, Юрий вступил в ряды Национальной гвардии Украины. После прохождения обучения и боевой отработки отправился в Черниговскую область, а затем в Сумскую область.

К сожалению, 19 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания в Сумской области солдат Юрий Мороз в результате удара вражеского FPV-дрона получил ранения, несовместимые с жизнью.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", – добавили в пресс-службе.

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