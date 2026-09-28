Навсегда 44: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Юрий Мороз. Фото
Юрий Мороз. Вечная память и слава Герою
На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Юрий Мороз. Сердце отважного защитника Украины остановилось 19 сентября 2026 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!
Болезненная утрата
"В бою за Украину, ее свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, погиб солдат, наводчик гранатометного отделения батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины 44-летний Юрий Мороз", – говорится в сообщении.
Защитник Украины родился 31 марта 1982 года в Борисполе. После окончания школы поступил в лицей, а впоследствии продолжил обучение в транспортном техникуме и начал работать на заводе железобетонных изделий. До полномасштабного вторжения России на территорию Украины он в течение длительного времени работал на Государственном предприятии "Международный аэропорт "Борисполь" в должности слесаря.
Юрій Мороз. Вічна пам'ять і слава Герою.
Источник: https://t.me/boryspil_officially/6151
Несмотря на статус "ограниченно годен" в связи с состоянием здоровья, Юрий вступил в ряды Национальной гвардии Украины. После прохождения обучения и боевой отработки отправился в Черниговскую область, а затем в Сумскую область.
К сожалению, 19 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания в Сумской области солдат Юрий Мороз в результате удара вражеского FPV-дрона получил ранения, несовместимые с жизнью.
"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", – добавили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, в результате ДТП погиб военный из села Червоная Слобода Киевской области Руслан Стовпяк. Жизнь воина оборвалась 22 сентября 2026 года.
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