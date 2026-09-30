Навсегда 28: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Кирилл Демуцкий. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевой задачи погиб военнослужащий из Бучи Киевской области Кирилл Демуцкий. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 23 сентября 2026 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

Печальная новость

"Невосполнимая утрата. На фронте погиб житель Бучи Кирилл Демуцкий. Ему было всего 28 лет", – говорится в сообщении.

Защитник Украины жил в Буче, учился в Бучанском лицее № 4. Работал поваром, очень любил готовить. В 2024 году добровольно вступил в ряды ВСУ.

Кирило Демуцький. Вічна пам'... Источник: https://t.me/AnatoliiFedoruk/5421 Развернуть

К сожалению, 23 сентября 2026 года, оставаясь верным военной присяге и украинскому народу, Герой погиб на Покровском направлении.

"Добрый и щедрый, он любил жизнь и умел радоваться простым вещам. Искренние соболезнования маме Светлане, отчиму Виталию и брату Ивану. Мы разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби", – добавил Федорук.

Герои войны в Украине

На фронте 22 сентября 2026 года при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Ирпеня Киевской области Антон Стрельчук. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский подразделения особого назначения КОРД Киевской области Андрей Зубенко. Жизнь храброго украинца оборвалась 22 сентября 2026 года.