Навсегда 24: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Сергей Швидченко. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Сергей Швидченко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 28 сентября 2023 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

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"В бою за Украину, её свободу, целостность и независимость погиб солдат, водитель стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты 24-летний Сергей Швидченко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 23 сентября 1999 года в городе Борисполь в многодетной семье. Когда Сергей был маленьким, в семье случилось невосполнимое горе – умерла мама, поэтому детей забрали в детский дом семейного типа. После окончания школы получил профессионально-техническое образование в одном из профильных учебных заведений города Переяслав и начал свою трудовую деятельность. В свободное от работы время увлекался автомобилями, в октябре 2022 года женился.

Сергей Швидченко. Вечная пам... Источник: https://t.me/boryspil_officially/6185 Развернуть

В первые дни полномасштабного вторжения добровольно явился в военкомат и вступил в 137-й батальон территориальной обороны ВСУ. Сначала вместе с сослуживцами воевал в Харьковской области, а затем в Донецкой. К сожалению, 28 сентября 2023 года во время выполнения боевого задания жизнь Героя оборвалась.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", — добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время прохождения военной службы скончался воин из Макарова Киевской области, лейтенант Павел Горшков. Его сердце остановилось 24 сентября 2026 года.