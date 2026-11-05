Старейшие фото Киева: столица в 1852 году на снимках Роджера Фентона. Фото

Столица в 1852 году на снимк...

Первые фотографии Киева были сделаны известным британским фотографом-энтузиастом Роджером Фентоном. Благодаря им мы можем увидеть, как выглядела столица Украины в 1852 году.

Снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Жизнь замерла на этих фотографиях.

Что известно

"Перед вами самые старые фотографии Киева, сделанные в 1852 году британским фотографом-энтузиастом – Роджером Фентоном, который посетил город 174 года назад. Он использовал новейший метод – калотипию, то есть применял бумажные негативы (фото восстановлены и раскрашены)", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть и узнать, в частности, Подол, правый берег столицы Украины (вид со стороны Труханова острова).

Самые старые фото Киева, сде... Источник: Киев, живая история Развернуть

Самые старые фото Киева, сде... Источник: Киев, живая история Развернуть

Самые старые фото Киева, сде... Источник: Киев, живая история Развернуть

Самые старые фото Киева, сде... Источник: Киев, живая история Развернуть

Самые старые фото Киева, сде... Источник: Киев, живая история Развернуть

Самые старые фото Киева, сде... Источник: Киев, живая история Развернуть

Самые старые фото Киева, сде... Источник: Киев, живая история Развернуть

Самые старые фотографии Киев... Источник: Киев, живая история Развернуть

Самые старые фотографии Киев... Источник: Киев, живая история Развернуть

Роджер Фентон (28 марта 1819 – 8 августа 1869) – британский фотограф-новатор, один из первых фотографов, работавших в местах боевых действий. Автор первых фотографий Киева.

Роджер Фентон. Источник: Википедия

Немного истории столицы

Майдан Независимости в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, созданное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и Филармония, которая расположена здесь, – обязательные места для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь – одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть ее небольшой, засоренной и закованной в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, который предлагал сделать ее судоходной.